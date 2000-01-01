Replica Sets

Get Read Replica Sets
GET/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets
Create a Read Replica Set
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets
Delete a Read Replica Set
DELETE/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}
Resize a Read Replica Set
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}/resize
Enable Connection Pooler for a Read Replica
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}/enablePooler
Disable Connection Pooler for a Read Replica
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}/disablePooler
Set Environment for a Read Replica
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}/setEnvironment
ModelsExpand Collapse
ReadReplicaSet = object { id, connection_pooler, cpu_millis, 6 more }
id: optional string
connection_pooler: optional ConnectionPooler { endpoint }
endpoint: optional Endpoint { host, port }
host: optional string
port: optional number
cpu_millis: optional number

CPU allocation in milli-cores.

endpoint: optional Endpoint { host, port }
host: optional string
port: optional number
memory_gbs: optional number

Memory allocation in gigabytes.

metadata: optional object { environment }

Additional metadata for the read replica set

environment: optional string

Environment tag for the read replica set

name: optional string
nodes: optional number

Number of nodes in the replica set.

status: optional "creating" or "active" or "resizing" or 2 more
One of the following:
"creating"
"active"
"resizing"
"deleting"
"error"
ReplicaSetRetrieveReplicaSetsResponse = array of ReadReplicaSet { id, connection_pooler, cpu_millis, 6 more }
ReplicaSetEnablePoolerResponse = object { message }
message: optional string
ReplicaSetDisablePoolerResponse = object { message }
message: optional string
ReplicaSetSetEnvironmentResponse = object { message }
message: optional string