Update Service Password

client.projects.services.updatePassword(stringserviceID, ServiceUpdatePasswordParams { project_id, password } params, RequestOptionsoptions?): void
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/updatePassword

Sets a new master password for the service within a project.

serviceID: string
params: ServiceUpdatePasswordParams { project_id, password }
project_id: string

Path param: The unique identifier of the project.

password: string

Body param: The new password.

formatpassword

Update Service Password

import TigerCloud from 'tiger-cloud';

const client = new TigerCloud({
  apiKey: process.env['TIGER_CLOUD_API_KEY'], // This is the default and can be omitted
});

await client.projects.services.updatePassword('d1k5vk7hf2', {
  project_id: 'rp1pz7uyae',
  password: 'a-very-secure-new-password',
});
Returns Examples