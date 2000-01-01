Update Service Password
client.projects.services.updatePassword(stringserviceID, ServiceUpdatePasswordParams { project_id, password } params, RequestOptionsoptions?): void
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/updatePassword
Sets a new master password for the service within a project.
import TigerCloud from 'tiger-cloud';
const client = new TigerCloud({
apiKey: process.env['TIGER_CLOUD_API_KEY'], // This is the default and can be omitted
});
await client.projects.services.updatePassword('d1k5vk7hf2', {
project_id: 'rp1pz7uyae',
password: 'a-very-secure-new-password',
});