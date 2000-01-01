Replica Sets
Get Read Replica Sets
client.projects.services.replicaSets.retrieveReplicaSets(stringserviceID, ReplicaSetRetrieveReplicaSetsParams { project_id } params, RequestOptionsoptions?): ReplicaSetRetrieveReplicaSetsResponse { id, connection_pooler, cpu_millis, 6 more }
GET/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets
Create a Read Replica Set
client.projects.services.replicaSets.replicaSets(stringserviceID, ReplicaSetReplicaSetsParams { project_id, cpu_millis, memory_gbs, 2 more } params, RequestOptionsoptions?): ReadReplicaSet { id, connection_pooler, cpu_millis, 6 more }
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets
Delete a Read Replica Set
client.projects.services.replicaSets.delete(stringreplicaSetID, ReplicaSetDeleteParams { project_id, service_id } params, RequestOptionsoptions?): void
DELETE/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}
Resize a Read Replica Set
client.projects.services.replicaSets.resize(stringreplicaSetID, ReplicaSetResizeParams { project_id, service_id, cpu_millis, memory_gbs } params, RequestOptionsoptions?): void
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}/resize
Enable Connection Pooler for a Read Replica
client.projects.services.replicaSets.enablePooler(stringreplicaSetID, ReplicaSetEnablePoolerParams { project_id, service_id } params, RequestOptionsoptions?): ReplicaSetEnablePoolerResponse { message }
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}/enablePooler
Disable Connection Pooler for a Read Replica
client.projects.services.replicaSets.disablePooler(stringreplicaSetID, ReplicaSetDisablePoolerParams { project_id, service_id } params, RequestOptionsoptions?): ReplicaSetDisablePoolerResponse { message }
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}/disablePooler
Set Environment for a Read Replica
client.projects.services.replicaSets.setEnvironment(stringreplicaSetID, ReplicaSetSetEnvironmentParams { project_id, service_id, environment } params, RequestOptionsoptions?): ReplicaSetSetEnvironmentResponse { message }
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}/setEnvironment
ModelsExpand Collapse
ReadReplicaSet { id, connection_pooler, cpu_millis, 6 more }
metadata?: Metadata { environment }
Additional metadata for the read replica set
ReplicaSetRetrieveReplicaSetsResponse = Array<ReadReplicaSet { id, connection_pooler, cpu_millis, 6 more } >
metadata?: Metadata { environment }
Additional metadata for the read replica set
