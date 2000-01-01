Delete a Read Replica Set

client.projects.services.replicaSets.delete(stringreplicaSetID, ReplicaSetDeleteParams { project_id, service_id } params, RequestOptionsoptions?): void
DELETE/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}

Deletes a specific read replica set. This is an asynchronous operation.

ParametersExpand Collapse
replicaSetID: string
params: ReplicaSetDeleteParams { project_id, service_id }
project_id: string

The unique identifier of the project.

service_id: string

The unique identifier of the service.

import TigerCloud from 'tiger-cloud';

const client = new TigerCloud({
  apiKey: process.env['TIGER_CLOUD_API_KEY'], // This is the default and can be omitted
});

await client.projects.services.replicaSets.delete('alb8jicdpr', {
  project_id: 'rp1pz7uyae',
  service_id: 'd1k5vk7hf2',
});
