Delete a Read Replica Set
client.projects.services.replicaSets.delete(stringreplicaSetID, ReplicaSetDeleteParams { project_id, service_id } params, RequestOptionsoptions?): void
DELETE/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}
Deletes a specific read replica set. This is an asynchronous operation.
import TigerCloud from 'tiger-cloud';
const client = new TigerCloud({
apiKey: process.env['TIGER_CLOUD_API_KEY'], // This is the default and can be omitted
});
await client.projects.services.replicaSets.delete('alb8jicdpr', {
project_id: 'rp1pz7uyae',
service_id: 'd1k5vk7hf2',
});