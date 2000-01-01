Disable Connection Pooler for a Read Replica

import TigerCloud from 'tiger-cloud' ; const client = new TigerCloud ({ apiKey: process.env[ 'TIGER_CLOUD_API_KEY' ], // This is the default and can be omitted }); const response = await client.projects.services.replicaSets. disablePooler ( 'alb8jicdpr' , { project_id: 'rp1pz7uyae' , service_id: 'd1k5vk7hf2' , }); console. log (response.message);