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Replica Sets

Enable Connection Pooler for a Read Replica

client.projects.services.replicaSets.enablePooler(stringreplicaSetID, ReplicaSetEnablePoolerParams { project_id, service_id } params, RequestOptionsoptions?): ReplicaSetEnablePoolerResponse { message }
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}/enablePooler

Activates the connection pooler for a specific read replica set.

ParametersExpand Collapse
replicaSetID: string
params: ReplicaSetEnablePoolerParams { project_id, service_id }
project_id: string

The unique identifier of the project.

service_id: string

The unique identifier of the service.

ReturnsExpand Collapse
ReplicaSetEnablePoolerResponse { message }
message?: string

Enable Connection Pooler for a Read Replica

import TigerCloud from 'tiger-cloud';

const client = new TigerCloud({
  apiKey: process.env['TIGER_CLOUD_API_KEY'], // This is the default and can be omitted
});

const response = await client.projects.services.replicaSets.enablePooler('alb8jicdpr', {
  project_id: 'rp1pz7uyae',
  service_id: 'd1k5vk7hf2',
});

console.log(response.message);
{
  "message": "Action completed successfully."
}
Returns Examples
{
  "message": "Action completed successfully."
}