Create a Read Replica Set
client.projects.services.replicaSets.replicaSets(stringserviceID, ReplicaSetReplicaSetsParams { project_id, cpu_millis, memory_gbs, 2 more } params, RequestOptionsoptions?): ReadReplicaSet { id, connection_pooler, cpu_millis, 6 more }
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets
Creates a new read replica set for a service. This is an asynchronous operation.
Parameters
params: ReplicaSetReplicaSetsParams { project_id, cpu_millis, memory_gbs, 2 more }
Returns
ReadReplicaSet { id, connection_pooler, cpu_millis, 6 more }
metadata?: Metadata { environment }
Additional metadata for the read replica set
import TigerCloud from 'tiger-cloud';
const client = new TigerCloud({
apiKey: process.env['TIGER_CLOUD_API_KEY'], // This is the default and can be omitted
});
const readReplicaSet = await client.projects.services.replicaSets.replicaSets('d1k5vk7hf2', {
project_id: 'rp1pz7uyae',
cpu_millis: 250,
memory_gbs: 1,
name: 'my-reporting-replica',
nodes: 2,
});
console.log(readReplicaSet.id);
{
"id": "alb8jicdpr",
"connection_pooler": {
"endpoint": {
"host": "my-service.com",
"port": 8080
}
},
"cpu_millis": 250,
"endpoint": {
"host": "my-service.com",
"port": 8080
},
"memory_gbs": 1,
"metadata": {
"environment": "environment"
},
"name": "reporting-replica-1",
"nodes": 2,
"status": "active"
}
Returns Examples
