Resize a Read Replica Set
client.projects.services.replicaSets.resize(stringreplicaSetID, ReplicaSetResizeParams { project_id, service_id, cpu_millis, memory_gbs } params, RequestOptionsoptions?): void
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}/resize
Changes the resource allocation for a specific read replica set.
params: ReplicaSetResizeParams { project_id, service_id, cpu_millis, memory_gbs }
params: ReplicaSetResizeParams { project_id, service_id, cpu_millis, memory_gbs }
Resize a Read Replica Set
import TigerCloud from 'tiger-cloud';
const client = new TigerCloud({
apiKey: process.env['TIGER_CLOUD_API_KEY'], // This is the default and can be omitted
});
await client.projects.services.replicaSets.resize('alb8jicdpr', {
project_id: 'rp1pz7uyae',
service_id: 'd1k5vk7hf2',
cpu_millis: '1000',
memory_gbs: '4',
});