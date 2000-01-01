Resize a Read Replica Set

client.projects.services.replicaSets.resize(stringreplicaSetID, ReplicaSetResizeParams { project_id, service_id, cpu_millis, memory_gbs } params, RequestOptionsoptions?): void
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}/resize

Changes the resource allocation for a specific read replica set.

ParametersExpand Collapse
replicaSetID: string
params: ReplicaSetResizeParams { project_id, service_id, cpu_millis, memory_gbs }
project_id: string

Path param: The unique identifier of the project.

service_id: string

Path param: The unique identifier of the service.

cpu_millis: string

Body param: The new CPU allocation in milli-cores.

memory_gbs: string

Body param: The new memory allocation in gigabytes.

Resize a Read Replica Set

import TigerCloud from 'tiger-cloud';

const client = new TigerCloud({
  apiKey: process.env['TIGER_CLOUD_API_KEY'], // This is the default and can be omitted
});

await client.projects.services.replicaSets.resize('alb8jicdpr', {
  project_id: 'rp1pz7uyae',
  service_id: 'd1k5vk7hf2',
  cpu_millis: '1000',
  memory_gbs: '4',
});
