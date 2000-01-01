Get Read Replica Sets
client.projects.services.replicaSets.retrieveReplicaSets(stringserviceID, ReplicaSetRetrieveReplicaSetsParams { project_id } params, RequestOptionsoptions?): ReplicaSetRetrieveReplicaSetsResponse { id, connection_pooler, cpu_millis, 6 more }
GET/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets
Retrieves a list of all read replica sets associated with a primary service within a project.
Parameters
ReplicaSetRetrieveReplicaSetsResponse = Array<ReadReplicaSet { id, connection_pooler, cpu_millis, 6 more } >
metadata?: Metadata { environment }
Additional metadata for the read replica set
import TigerCloud from 'tiger-cloud';
const client = new TigerCloud({
apiKey: process.env['TIGER_CLOUD_API_KEY'], // This is the default and can be omitted
});
const readReplicaSets = await client.projects.services.replicaSets.retrieveReplicaSets(
'd1k5vk7hf2',
{ project_id: 'rp1pz7uyae' },
);
console.log(readReplicaSets);
[
{
"id": "alb8jicdpr",
"connection_pooler": {
"endpoint": {
"host": "my-service.com",
"port": 8080
}
},
"cpu_millis": 250,
"endpoint": {
"host": "my-service.com",
"port": 8080
},
"memory_gbs": 1,
"metadata": {
"environment": "environment"
},
"name": "reporting-replica-1",
"nodes": 2,
"status": "active"
}
]
