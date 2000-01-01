Set Environment for a Read Replica
client.projects.services.replicaSets.setEnvironment(stringreplicaSetID, ReplicaSetSetEnvironmentParams { project_id, service_id, environment } params, RequestOptionsoptions?): ReplicaSetSetEnvironmentResponse { message }
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}/setEnvironment
Sets the environment type for the read replica set.
params: ReplicaSetSetEnvironmentParams { project_id, service_id, environment }
import TigerCloud from 'tiger-cloud';
const client = new TigerCloud({
apiKey: process.env['TIGER_CLOUD_API_KEY'], // This is the default and can be omitted
});
const response = await client.projects.services.replicaSets.setEnvironment('alb8jicdpr', {
project_id: 'rp1pz7uyae',
service_id: 'd1k5vk7hf2',
environment: 'PROD',
});
console.log(response.message);
{
"message": "Action completed successfully."
}
Returns Examples
