Vpcs
Manage VPCs and their peering connections.
List All VPCs
client.projects.vpcs.list(stringprojectID, RequestOptionsoptions?): VpcListResponse { id, cidr, name, region_code }
GET/projects/{project_id}/vpcs
Create a VPC
client.projects.vpcs.create(stringprojectID, VpcCreateParams { cidr, name, region_code } body, RequestOptionsoptions?): Vpc { id, cidr, name, region_code }
POST/projects/{project_id}/vpcs
Delete a VPC
client.projects.vpcs.delete(stringvpcID, VpcDeleteParams { project_id } params, RequestOptionsoptions?): void
DELETE/projects/{project_id}/vpcs/{vpc_id}
Rename a VPC
client.projects.vpcs.rename(stringvpcID, VpcRenameParams { project_id, name } params, RequestOptionsoptions?): Vpc { id, cidr, name, region_code }
POST/projects/{project_id}/vpcs/{vpc_id}/rename
VpcsPeerings
Manage VPCs and their peering connections.
List VPC Peerings
client.projects.vpcs.peerings.list(stringvpcID, PeeringListParams { project_id } params, RequestOptionsoptions?): PeeringListResponse { id, error_message, peer_account_id, 4 more }
GET/projects/{project_id}/vpcs/{vpc_id}/peerings
Create a VPC Peering
client.projects.vpcs.peerings.create(stringvpcID, PeeringCreateParams { project_id, peer_account_id, peer_region_code, peer_vpc_id } params, RequestOptionsoptions?): Peering { id, error_message, peer_account_id, 4 more }
POST/projects/{project_id}/vpcs/{vpc_id}/peerings
Get a VPC Peering
client.projects.vpcs.peerings.retrieve(stringpeeringID, PeeringRetrieveParams { project_id, vpc_id } params, RequestOptionsoptions?): Peering { id, error_message, peer_account_id, 4 more }
GET/projects/{project_id}/vpcs/{vpc_id}/peerings/{peering_id}
Delete a VPC Peering
client.projects.vpcs.peerings.delete(stringpeeringID, PeeringDeleteParams { project_id, vpc_id } params, RequestOptionsoptions?): void
DELETE/projects/{project_id}/vpcs/{vpc_id}/peerings/{peering_id}