List All VPCs
client.projects.vpcs.list(stringprojectID, RequestOptionsoptions?): VpcListResponse { id, cidr, name, region_code }
GET/projects/{project_id}/vpcs
Retrieves a list of all Virtual Private Clouds (VPCs).
List All VPCs
import TigerCloud from 'tiger-cloud';
const client = new TigerCloud({
apiKey: process.env['TIGER_CLOUD_API_KEY'], // This is the default and can be omitted
});
const vpcs = await client.projects.vpcs.list('rp1pz7uyae');
console.log(vpcs);
[
{
"id": "1234567890",
"cidr": "10.0.0.0/16",
"name": "my-production-vpc",
"region_code": "us-east-1"
}
]
Returns Examples
[
{
"id": "1234567890",
"cidr": "10.0.0.0/16",
"name": "my-production-vpc",
"region_code": "us-east-1"
}
]