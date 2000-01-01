Peerings
Manage VPCs and their peering connections.
List VPC Peerings
client.projects.vpcs.peerings.list(stringvpcID, PeeringListParams { project_id } params, RequestOptionsoptions?): PeeringListResponse { id, error_message, peer_account_id, 4 more }
GET/projects/{project_id}/vpcs/{vpc_id}/peerings
Create a VPC Peering
client.projects.vpcs.peerings.create(stringvpcID, PeeringCreateParams { project_id, peer_account_id, peer_region_code, peer_vpc_id } params, RequestOptionsoptions?): Peering { id, error_message, peer_account_id, 4 more }
POST/projects/{project_id}/vpcs/{vpc_id}/peerings
Get a VPC Peering
client.projects.vpcs.peerings.retrieve(stringpeeringID, PeeringRetrieveParams { project_id, vpc_id } params, RequestOptionsoptions?): Peering { id, error_message, peer_account_id, 4 more }
GET/projects/{project_id}/vpcs/{vpc_id}/peerings/{peering_id}
Delete a VPC Peering
client.projects.vpcs.peerings.delete(stringpeeringID, PeeringDeleteParams { project_id, vpc_id } params, RequestOptionsoptions?): void
DELETE/projects/{project_id}/vpcs/{vpc_id}/peerings/{peering_id}