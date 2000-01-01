Delete a VPC Peering

client.projects.vpcs.peerings.delete(stringpeeringID, PeeringDeleteParams { project_id, vpc_id } params, RequestOptionsoptions?): void
DELETE/projects/{project_id}/vpcs/{vpc_id}/peerings/{peering_id}

Deletes a specific VPC peering connection.

ParametersExpand Collapse
peeringID: string
params: PeeringDeleteParams { project_id, vpc_id }
project_id: string

The unique identifier of the project.

vpc_id: string

The unique identifier of the VPC.

import TigerCloud from 'tiger-cloud';

const client = new TigerCloud({
  apiKey: process.env['TIGER_CLOUD_API_KEY'], // This is the default and can be omitted
});

await client.projects.vpcs.peerings.delete('1234567890', {
  project_id: 'rp1pz7uyae',
  vpc_id: '1234567890',
});
