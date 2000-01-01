 Skip to content
Search ⌘K
Get started

Service configuration

Use the default PostgreSQL server configuration settings for your Tiger Cloud service, or customize them as needed

TimescaleDB uses the default PostgreSQL server configuration settings. You can optimize your service configuration using the following TimescaleDB and Grand Unified Configuration (GUC) parameters.

Samples

View current TimescaleDB settings

Check all TimescaleDB-specific configuration settings:

SELECT name, setting, unit, short_desc
FROM pg_settings
WHERE name LIKE 'timescaledb%'
ORDER BY name;

Enable chunkwise aggregation

Enable query optimization for aggregations:

ALTER DATABASE your_database SET timescaledb.enable_chunkwise_aggregation = 'on';

Or set it for your current session:

SET timescaledb.enable_chunkwise_aggregation = on;

Enable vectorized aggregation

Enable vectorized optimizations for compressed chunks:

ALTER DATABASE your_database SET timescaledb.vectorized_aggregation = 'on';

Configure continuous aggregate refresh optimization

Enable merge optimization for continuous aggregate refreshes:

SET timescaledb.enable_merge_on_cagg_refresh = on;

Disable telemetry

Turn off telemetry reporting:

ALTER SYSTEM SET timescaledb.telemetry_level = 'off';
SELECT pg_reload_conf();

Check TimescaleDB version and license

View the current TimescaleDB version and license:

SELECT extname, extversion
FROM pg_extension
WHERE extname = 'timescaledb';


SHOW timescaledb.license;

Available configuration options

