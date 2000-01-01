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rollup()

Roll up multiple `tdigest`s

Since 1.0.0

Combine multiple intermediate tdigest aggregates, produced by tdigest, into a single intermediate tdigest aggregate. For example, you can use rollup to combine tdigests from 15-minute buckets into daily buckets.

Arguments

Section titled “Arguments”

The syntax is:

rollup(
  digest TDigest
) RETURNS TDigest
NameTypeDefaultRequiredDescription
digestTDigest-The tdigests to roll up

Returns

Section titled “Returns”
ColumnTypeDescription
rollupTDigestA new tdigest created by combining the input tdigests