rollup()
Roll up multiple `tdigest`s
Since 1.0.0
Combine multiple intermediate
Combine multiple intermediate
tdigest aggregates, produced by
tdigest, into a single intermediate
tdigest
aggregate. For example, you can use
rollup to combine
tdigests from 15-minute buckets into daily buckets.
ArgumentsSection titled “Arguments”
The syntax is:
|Name
|Type
|Default
|Required
|Description
|digest
|TDigest
|-
|✔
|The
tdigests to roll up
ReturnsSection titled “Returns”
|Column
|Type
|Description
|rollup
|TDigest
|A new
tdigest created by combining the input
tdigests