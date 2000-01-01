 Skip to content
Search ⌘K
Get started

rollup()

Combine multiple one-dimensional statistical aggregates

Since 1.3.0

Combine multiple intermediate statistical aggregate (StatsSummary1D) objects produced by stats_agg (one variable) into a single intermediate StatsSummary1D object. For example, you can use rollup to combine statistical aggregates from 15-minute buckets into daily buckets.

For use in window functions, see rolling().

Arguments

The syntax is:

rollup(
    ss StatsSummary1D
) RETURNS StatsSummary1D
NameTypeDefaultRequiredDescription
summaryStatsSummary1D-The statistical aggregate produced by a stats_agg call

Returns

ColumnTypeDescription
rollupStatsSummary1DA new statistical aggregate produced by combining the input statistical aggregates