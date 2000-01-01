rollup()
Combine multiple one-dimensional statistical aggregates
Since 1.3.0
Combine multiple intermediate statistical aggregate (
StatsSummary1D) objects produced by
stats_agg (one variable)
into a single intermediate
StatsSummary1D object. For example, you can use
rollup to combine statistical aggregates
from 15-minute buckets into daily buckets.
For use in window functions, see
rolling().
ArgumentsSection titled “Arguments”
The syntax is:
|Name
|Type
|Default
|Required
|Description
|summary
|StatsSummary1D
|-
|✔
|The statistical aggregate produced by a
stats_agg call
ReturnsSection titled “Returns”
|Column
|Type
|Description
|rollup
|StatsSummary1D
|A new statistical aggregate produced by combining the input statistical aggregates