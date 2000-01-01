Projects
ProjectsVpcs
Manage VPCs and their peering connections.
List All VPCs
GET/projects/{project_id}/vpcs
Create a VPC
POST/projects/{project_id}/vpcs
Get a VPC
GET/projects/{project_id}/vpcs/{vpc_id}
Delete a VPC
DELETE/projects/{project_id}/vpcs/{vpc_id}
Rename a VPC
POST/projects/{project_id}/vpcs/{vpc_id}/rename
ModelsExpand Collapse
ProjectsVpcsPeerings
Manage VPCs and their peering connections.
List VPC Peerings
GET/projects/{project_id}/vpcs/{vpc_id}/peerings
Create a VPC Peering
POST/projects/{project_id}/vpcs/{vpc_id}/peerings
Get a VPC Peering
GET/projects/{project_id}/vpcs/{vpc_id}/peerings/{peering_id}
Delete a VPC Peering
DELETE/projects/{project_id}/vpcs/{vpc_id}/peerings/{peering_id}
ModelsExpand Collapse
ProjectsServices
Manage services, read replicas, and their associated actions.
List All Services
GET/projects/{project_id}/services
Create a Service
POST/projects/{project_id}/services
Get a Service
GET/projects/{project_id}/services/{service_id}
Delete a Service
DELETE/projects/{project_id}/services/{service_id}
Start a Service
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/start
Stop a Service
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/stop
Attach Service to VPC
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/attachToVPC
Detach Service from VPC
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/detachFromVPC
Resize a Service
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/resize
Enable Connection Pooler for a Service
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/enablePooler
Disable Connection Pooler for a Service
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/disablePooler
Fork a Service
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/forkService
Update Service Password
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/updatePassword
Set Environment for a Service
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/setEnvironment
Change HA configuration for a Service
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/setHA
ModelsExpand Collapse
ConnectionPooler = object { endpoint }
ConnectionPooler = object { endpoint }
Service = object { connection_pooler, created, endpoint, 14 more }
Service = object { connection_pooler, created, endpoint, 14 more }
forked_from: optional object { is_standby, project_id, service_id }
forked_from: optional object { is_standby, project_id, service_id }
ha_replicas: optional object { replica_count, sync_replica_count }
ha_replicas: optional object { replica_count, sync_replica_count }
metadata: optional object { environment }
Additional metadata for the service
metadata: optional object { environment }
Additional metadata for the service
metrics: optional object { memory_mb, milli_cpu, storage_mb }
Resource usage metrics for the service
metrics: optional object { memory_mb, milli_cpu, storage_mb }
Resource usage metrics for the service
metadata: optional object { environment }
Additional metadata for the read replica set
metadata: optional object { environment }
Additional metadata for the read replica set
resources: optional array of object { id, spec }
List of resources allocated to the service
resources: optional array of object { id, spec }
List of resources allocated to the service
service_type: optional "TIMESCALEDB" or "POSTGRES" or "VECTOR"
The type of the service.
service_type: optional "TIMESCALEDB" or "POSTGRES" or "VECTOR"
The type of the service.
status: optional "QUEUED" or "DELETING" or "CONFIGURING" or 8 more
Current status of the service
status: optional "QUEUED" or "DELETING" or "CONFIGURING" or 8 more
Current status of the service
forked_from: optional object { is_standby, project_id, service_id }
forked_from: optional object { is_standby, project_id, service_id }
ha_replicas: optional object { replica_count, sync_replica_count }
ha_replicas: optional object { replica_count, sync_replica_count }
metadata: optional object { environment }
Additional metadata for the service
metadata: optional object { environment }
Additional metadata for the service
metrics: optional object { memory_mb, milli_cpu, storage_mb }
Resource usage metrics for the service
metrics: optional object { memory_mb, milli_cpu, storage_mb }
Resource usage metrics for the service
metadata: optional object { environment }
Additional metadata for the read replica set
metadata: optional object { environment }
Additional metadata for the read replica set
resources: optional array of object { id, spec }
List of resources allocated to the service
resources: optional array of object { id, spec }
List of resources allocated to the service
service_type: optional "TIMESCALEDB" or "POSTGRES" or "VECTOR"
The type of the service.
service_type: optional "TIMESCALEDB" or "POSTGRES" or "VECTOR"
The type of the service.
status: optional "QUEUED" or "DELETING" or "CONFIGURING" or 8 more
Current status of the service
status: optional "QUEUED" or "DELETING" or "CONFIGURING" or 8 more
Current status of the service
ProjectsServicesReplica Sets
Get Read Replica Sets
GET/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets
Create a Read Replica Set
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets
Delete a Read Replica Set
DELETE/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}
Resize a Read Replica Set
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}/resize
Enable Connection Pooler for a Read Replica
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}/enablePooler
Disable Connection Pooler for a Read Replica
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}/disablePooler
Set Environment for a Read Replica
POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}/setEnvironment
ModelsExpand Collapse
ReadReplicaSet = object { id, connection_pooler, cpu_millis, 6 more }
ReadReplicaSet = object { id, connection_pooler, cpu_millis, 6 more }
metadata: optional object { environment }
Additional metadata for the read replica set
metadata: optional object { environment }
Additional metadata for the read replica set
ReplicaSetRetrieveReplicaSetsResponse = array of ReadReplicaSet { id, connection_pooler, cpu_millis, 6 more }
ReplicaSetRetrieveReplicaSetsResponse = array of ReadReplicaSet { id, connection_pooler, cpu_millis, 6 more }
metadata: optional object { environment }
Additional metadata for the read replica set
metadata: optional object { environment }
Additional metadata for the read replica set