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Disable Connection Pooler for a Read Replica

POST/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets/{replica_set_id}/disablePooler

Deactivates the connection pooler for a specific read replica set.

Path ParametersExpand Collapse
project_id: string
service_id: string
replica_set_id: string
ReturnsExpand Collapse
message: optional string

Disable Connection Pooler for a Read Replica

curl http://localhost:8080/projects/$PROJECT_ID/services/$SERVICE_ID/replicaSets/$REPLICA_SET_ID/disablePooler \
    -X POST \
    -H "Authorization: Bearer $TIGER_CLOUD_API_KEY"
{
  "message": "Action completed successfully."
}
Returns Examples
{
  "message": "Action completed successfully."
}