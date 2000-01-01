Get Read Replica Sets
GET/projects/{project_id}/services/{service_id}/replicaSets
Retrieves a list of all read replica sets associated with a primary service within a project.
ReturnsExpand Collapse
metadata: optional object { environment }
Additional metadata for the read replica set
curl http://localhost:8080/projects/$PROJECT_ID/services/$SERVICE_ID/replicaSets \
-H "Authorization: Bearer $TIGER_CLOUD_API_KEY"
[
{
"id": "alb8jicdpr",
"connection_pooler": {
"endpoint": {
"host": "my-service.com",
"port": 8080
}
},
"cpu_millis": 250,
"endpoint": {
"host": "my-service.com",
"port": 8080
},
"memory_gbs": 1,
"metadata": {
"environment": "environment"
},
"name": "reporting-replica-1",
"nodes": 2,
"status": "active"
}
]
Returns Examples
