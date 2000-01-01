Rename a VPC
POST/projects/{project_id}/vpcs/{vpc_id}/rename
Updates the name of a specific VPC.
Rename a VPC
curl http://localhost:8080/projects/$PROJECT_ID/vpcs/$VPC_ID/rename \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H "Authorization: Bearer $TIGER_CLOUD_API_KEY" \
-d '{
"name": "my-renamed-vpc"
}'
{
"id": "1234567890",
"cidr": "10.0.0.0/16",
"name": "my-production-vpc",
"region_code": "us-east-1"
}
Returns Examples
{
"id": "1234567890",
"cidr": "10.0.0.0/16",
"name": "my-production-vpc",
"region_code": "us-east-1"
}