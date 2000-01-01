Rename a VPC

POST/projects/{project_id}/vpcs/{vpc_id}/rename

Updates the name of a specific VPC.

Path ParametersExpand Collapse
project_id: string
vpc_id: string
Body ParametersJSONExpand Collapse
name: string

The new name for the VPC.

ReturnsExpand Collapse
Vpc = object { id, cidr, name, region_code }
id: optional string
cidr: optional string
name: optional string
region_code: optional string

curl http://localhost:8080/projects/$PROJECT_ID/vpcs/$VPC_ID/rename \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -H "Authorization: Bearer $TIGER_CLOUD_API_KEY" \
    -d '{
          "name": "my-renamed-vpc"
        }'
{
  "id": "1234567890",
  "cidr": "10.0.0.0/16",
  "name": "my-production-vpc",
  "region_code": "us-east-1"
}
Returns Examples
